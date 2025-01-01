Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Non Expecto Patrone

SAT.1Staffel 11Folge 117
Non Expecto Patrone

Auf Streife

Folge 117: Non Expecto Patrone

44 Min.Ab 12

Panik eines Vaters: Aus dem Waffenschrank sind Munition und eine Waffe entwendet worden! Wo ist sein Sohn? - Ein Mann wird von den Polizisten gesehen, wie er die Scheibe eines Wagens einschlägt, um ein Kind zu retten. Wo sind die Eltern? - Weil er ein Damen-Fußballspiel verpfiffen hat, flüchtet ein Schiedsrichter zur Polizei. Bei sich: Eine Menge Bargeld. - Auf der Mädchentoilette der Schule hängt eine Todesliste aus, die die Lehrerin findet - sie steht an erster Stelle!

