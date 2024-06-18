Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paranoid unterwegs

SAT.1Staffel 11Folge 149vom 18.06.2024
Folge 149: Paranoid unterwegs

44 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12

Eine Frau sorgt sich um ihre Schwester, die mit einem Messer bewaffnet draußen umherirrt. Die Beamten ermitteln, dass deren Paranoia begründet und sie in großer Gefahr ist! - Ein Maskierter randaliert in einer Tanzschule und schlägt die Inhaberin nieder. - Ein Mann verkauft Sex- als Kinder-Spielzeug auf einem Garagenflohmarkt. Doch keiner kennt ihn! - Ein Mädchen beschuldigt ihre Mobberin, sie zu einer misslungenen Kosmetikbehandlung gezwungen zu haben ...

