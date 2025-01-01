Auf Streife
Folge 145: Highway nach Nirgendwo
45 Min.Ab 12
Ein als gestohlen gemeldeter Wagen verunglückt. Vor Ort finden die Beamten einen Verletzten. Wer ist der Mann? - Ruhestörung durch Influencerin! Als die Polizei vor ihrer Tür steht, zweifeln sie an ihrer Identität. - Eine Frau schleppt ihre 18-jährige Stieftochter auf die Wache. In ihrem Zimmer hat sie einen Koffer mit viel Geld gefunden. - Die Spur der vermissten Influencerin führt die Einsatzkräfte in ein Containerlage, wo sie deren Fahrzeug verlassen vorfinden ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1