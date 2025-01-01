Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 145
45 Min.Ab 12

Ein als gestohlen gemeldeter Wagen verunglückt. Vor Ort finden die Beamten einen Verletzten. Wer ist der Mann? - Ruhestörung durch Influencerin! Als die Polizei vor ihrer Tür steht, zweifeln sie an ihrer Identität. - Eine Frau schleppt ihre 18-jährige Stieftochter auf die Wache. In ihrem Zimmer hat sie einen Koffer mit viel Geld gefunden. - Die Spur der vermissten Influencerin führt die Einsatzkräfte in ein Containerlage, wo sie deren Fahrzeug verlassen vorfinden ...

