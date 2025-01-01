Auf Streife
Folge 173: Adam fährt Eva
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrer Schwester vermisst: Sie kam nicht von der Fahrschule zurück. Die Spur führt in den Wald. - Nachdem sich die Beamten Brezeln gekauft haben, werden sie Opfer von darin eingebackenen Glassplittern. - Ein Höschenräuber überfällt eine Frau in der Nachbarschaft. Als dann eine Bewohnerin ihren Nachbarn an der Schmutzwäsche erwischt, scheint der Täter gefunden zu sein! - Ein angetrunkener Vater randaliert vor einem Einfamilienhaus. Dann sackt er zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1