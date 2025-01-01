Auf Streife
Folge 177: Geteilte Liebe
45 Min.Ab 12
Nach einem Einbruch bei einer Züchterin sind die preisgekrönten Kaninchen und ihr Partner verschwunden. - Eine Brautjungfer wird beim Junggesellinnenabschied niedergeschlagen und ausgeraubt. Ausgerechnet in der Tasche des Strippers findet sich das Diebesgut. - Eine Frau hetzt ihren Hund auf die Nachbarin, nimmt ihr Schuhe und Handtasche ab und behauptet, die Nachbarin habe sie bestohlen! - In einer Kölner Nachbarschaft werden nach schriftlicher Androhung Autos beschädigt!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1