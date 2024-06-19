Rosas schreckliches GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 147: Rosas schreckliches Geheimnis
45 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Durch einen Verkehrsunfall bemerken die Beamten alte Hämatome bei einer Frau. Doch sie schweigt, wer ihr das antut! - Eine Prostituierte sucht Hilfe auf der Wache: Ein Freier hat sie geschlagen und ihre Handtasche gestohlen. - Ein Jugendlicher wird verprügelt und ausgeraubt. Eine Nachricht unter Schwarzlicht bringt Geheimnisse zutage und wirft neue Fragen auf. - Unbekannte haben es auf einen Schrottplatz-Inhaber abgesehen. Die Polizisten greifen ganz tief in die Trickkiste.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1