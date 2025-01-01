Auf Streife
Folge 143: Angriff auf der Toilette
45 Min.Ab 12
Vermülltes Haus einer Lehrerin: Die Tochter hat eine Party gefeiert! Ein Gast ist noch da, hat aber eine Bisswunde und weist schwere Vergiftungserscheinungen auf. - Eine Vermieterin wird informiert, dass jemand das Haus mit Fahndungsfotos des vorbestraften Mieters plakatiert. - Nach Restaurant-Schließung wird der Chef von einem Mann im Fresswahn attackiert. - Ein Mann wird beim Masturbieren im Auto entdeckt!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1