Auf Streife
Folge 60: Aufregung um Luisa
46 Min.Ab 12
Ein Kindermädchen erscheint aufgelöst auf der Wache Köln-Mülheim: Ein Maskierter hat sie überfallen und das Baby entführt! - Während eines Backvideos vergiftet ein Influencer einen anderen aus Neid! - Zwei Frauen werden von Polizisten für ihre Zivilcourage gelobt. Plötzlich fällt auf, dass eine der Frauen körperlich misshandelt worden sein muss. - Im Haus eines Verstorbenen wird der niedergeschlagene Enkel gefunden. Kurz darauf will ein Obdachloser aus dem Haus flüchten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1