Ruhe in Frieden

SAT.1Staffel 11Folge 63vom 21.10.2022
44 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Eine Schornsteinfegerin macht einen grausamen Fund: Im Kamin einer Villa liegen Knochen. Eine Frührentnerin hat einen Karton mit Messern geliefert bekommen, die sie nicht bestellt, aber bezahlt hat. Wegen zwei Kiffern im Auto werden die Beamten zu Hilfe gerufen. Beim Betrachten des Wagens fällt auf: Am defekten Scheinwerfer klebt Blut. Weil die beste Freundin nicht erreichbar ist und ihre Stiefmutter sich ihm gegenüberseltsam verhielt, bricht ein 21-Jähriger in das Haus ein.

