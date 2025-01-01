Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Höllisch Schön

SAT.1Staffel 11Folge 77
Höllisch Schön

Höllisch SchönJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Höllisch Schön

45 Min.Ab 12

Ein Mann hat eine junge Frau im OP-Kittel angefahren. Offenbar ist sie vor der OP geflohen, von der aber niemand wusste. Mit ihrer esoterisch angehauchten Freundin betritt eine Dame das Revier: Jemand hat ihre gesamten Ersparnisse in wertloses Papier verwandelt. Ein entflohener Häftling kehrt zurück zu seiner Frau und findet sie im Bett mit einem anderen. Diebstahl im Fitness-Studio. Dort angekommen, bricht plötzlich ein Teilnehmer eines Säuglings-Erste-Hilfe-Kurses zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen