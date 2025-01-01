Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 90
44 Min.Ab 12

Ein Vogel löst einen Blitzer aus. Das Foto sorgt für Lacher auf der Wache. Plötzlich fällt auf: Der Vogel wird gesuchtt ... Ein Auto passiert mit Blaulicht die Polizei. Sofort ist klar: Das ist kein Amtsfahrzeug ... Im Stall wird der ohnmächtige Stalljunge auf einem Pentagramm gefunden. Hat die Bauerstochter ihre okkulten Praktiken angewandt? Ein Mann bricht zusammen. Als die Polizisten ihn nach Hause bringen, sind ein Makler und zwei Interessentinnen für die Wohnung da.

