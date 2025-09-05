Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Babyschreie hinter verschlossener Tür!

SAT.1Staffel 13Folge 1vom 05.09.2025
Babyschreie hinter verschlossener Tür!

Auf Streife

Folge 1: Babyschreie hinter verschlossener Tür!

45 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Babyschreie hinter einer verschlossenen öffentlichen Toilettentür! Die Beamten sind alarmiert und decken im Laufe ihres Einsatzes eine Familientragödie auf. - Ein Drogenfund im Kofferraum eines Vorbestraften lässt die Polizisten rätseln, denn der 29-Jährige beteuert verzweifelt seine Unschuld! - Eine Gehbehinderte wurde im Park von zwei Teenagern brutal aus ihrem Rollstuhl gestoßen und beklaut. Vor Ort werden die Ermittler zu Lebensrettern ...

