Auf Streife
Folge 6: Mutter vermisst Tochter
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wollte mit ihrem Freund Schluss machen und ist seitdem verschwunden. Ihre Mutter befürchtet, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. - Eine Frau glaubt, einen Unfall verursacht zu haben, leidet aber unter Erinnerungslücken. Sagt sie den Beamten die Wahrheit oder verheimlicht sie etwas? - Notruf aus einem Kosmetikstudio: Eine Influencerin hat bei ihrer Behandlung eine schwere Verbrennung erlitten! Wurde sie Opfer eines gezielten Anschlags?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1