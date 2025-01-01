Stummer Hilferuf vor den Augen der Beamten!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 16: Stummer Hilferuf vor den Augen der Beamten!
44 Min.Ab 12
Als ein Lkw-Fahrer seinen Führerschein auf der Wache abholt, bemerken die Beamten bei dessen Freundin ein Handzeichen für häusliche Gewalt und handeln sofort. - Ein Schüler schweigt zu seiner blutenden Stichwunde am Oberarm, doch die Polizisten bleiben hartnäckig, bis die ganze Tragödie ans Licht kommt. - Die Ordnungshüter ermitteln in einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und müssen feststellen, dass nichts ist, wie es scheint.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1