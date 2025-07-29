Dramatischer Entführungsfall wiederholt sichJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 18: Dramatischer Entführungsfall wiederholt sich
44 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Eine junge Frau wurde entführt! Die Beamten erinnern sich, dass es vor sieben Jahren einen ähnlichen Fall gab. Hat derselbe Täter erneut zugeschlagen? - Eine Frau wurde in ihrem Laden überfallen. Doch es gibt Ungereimtheiten zum Tathergang. - Eine 30-Jährige fährt versehentlich ihre Mutter an. Doch weshalb lief diese in Panik aus dem Haus?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1