SAT.1Staffel 13Folge 103
Folge 103: 14-Jähriger klaut Pizza-Lieferwagen

45 Min.Ab 12

Zwei Teenager vermissen seit einer Woche ihre Mutter. Angeblich wollte sie sich nur eine Auszeit gönnen. Doch was steckt wirklich hinter ihrem Verschwinden? - Ein Mann hat im Schrank seines Stiefsohns eine scharfe Waffe gefunden! Alles deutet darauf hin, dass der 18-Jährige einen Überfall begangen hat. - Ein Mann behauptet, in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Doch als sich einige Ungereimtheiten auftun, kommen die Beamten einem Geheimnis auf die Spur.

