Selbstjustiz gegen VergewaltigerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 104: Selbstjustiz gegen Vergewaltiger
45 Min.Ab 12
Ein 22-Jähriger wird öffentlich der Vergewaltigung bezichtigt. Im Netz wurde sogar ein Aufruf zur Selbstjustiz gestartet und der Mob ist ins Haus eingedrungen. - Vor der Wache stürzt eine Fallschirmspringerin ab. Wurde ihr Schirm sabotiert? Die Aufnahmen der Helmkamera bringen schließlich Unglaubliches ans Licht! - Eine junge Frau glaubt, dass ihre Oma umgebracht wurde. Doch trotz Blutspuren fehlt von der Leiche jede Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1