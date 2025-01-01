Bestattungsunternehmer auf offener Straße verschlepptJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 105: Bestattungsunternehmer auf offener Straße verschleppt
45 Min.Ab 12
Ein Bestattungsunternehmer wurde auf offener Straße verschleppt! Die Zeit drängt, denn der junge Mann wurde in einen Sarg gesperrt und droht zu ersticken. - Ein aufmerksamer Tierarzt bringt einen misshandelten Hund zur Wache. Dieser bringt die Beamten schließlich auf die Spur eines furchtbaren Familiendramas. - Eine 28-jährige meldet einen Einbruch in ihrer WG. Schnell gerät ihr stalkender Ex-Freund unter Verdacht. Doch etwas ganz anderes steckt dahinter ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1