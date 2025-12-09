Racheakt einer Straßengang?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 108: Racheakt einer Straßengang?
45 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Ein Maskierter hat eine 20-Jährige mit einem Messer attackiert. Ihr Kollege hat den Täter in die Flucht geschlagen. Doch warum wurde sie angegriffen? - Eine Mutter kommt mit ihrer Tochter auf die Wache. Das Gesicht der 16-Jährigen ist stark lädiert. Sie wirkt verstört und beschuldigt ihren Mathelehrer. - Eine Mutter dreht durch vor Sorge. Ihr Fahrrad samt Anhänger ist verschwunden und mit ihm ihr einjähriger Sohn.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1