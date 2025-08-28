Abgetrennter Finger vor FernsehsenderJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 109: Abgetrennter Finger vor Fernsehsender
45 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Vor einem Fernsehsender wird ein abgetrennter Finger gefunden. Die Indizien deuten darauf hin, dass er zum Wettermann gehört, von dem jede Spur fehlt. - Eine Mutter zeigt sich selbst an, weil sie einen jungen Mann umgefahren hat. Die Beamten zweifeln jedoch an ihrer Aussage zum Unfallhergang. Warum? - Eine Frau ruft die Beamten, weil sie beobachtet hat, wie ihr Bruder in seinem Haus niedergeschlagen wurde. Was steckt hinter der heimtückischen Attacke?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
