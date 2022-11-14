Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Touristin vermisst ihre Freundin nach einer Partynacht. In der Ausnüchterungszelle der Wache sitzt eine Frau, die deren blutverschmierte Jacke trägt. - Der Schicksalsschlag einer bestohlenen Alleinerziehenden ist der Polizei-Praktikantin egal. Erst als der Dieb auftaucht, entflammt ihr Interesse für den Job. - Beim Picknick wurde eine Frau angeschossen, dabei verschwand ihr Mann. Er telefonierte zuvor mit einer Heilpraktikerin, die ihm bei der Rauchentwöhnung hilft.

