Auf Streife
Folge 114: Scharfe Waffe im Müll
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar findet in der Mülltonne seines Mehrfamilienhauses eine scharfe Waffe! Doch was hat die verschwundene Tochter des Paares damit zu tun? - Eine junge Frau entdeckt in ihrer Waschmaschine Schmuck, der aus einem Überfall auf einen Juwelier stammt. Wieso wurde das Diebesgut dort versteckt und von wem? - Ein junger Umweltaktivist wird bewusstlos in der Ausfahrt eines Parkplatzes gefunden. Wurde er bei seinem Protest von einem wütenden Autofahrer überfahren?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1