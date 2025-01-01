Auf Streife
Folge 119: Abschlussfeier eskaliert
45 Min.Ab 12
Die Beamten ermitteln in einem rätselhaften Fall einer Frau, die nach der Feier ihrer bestandenen Prüfung zur Sicherheitsfachkraft nicht nach Hause gekommen ist. - Die Beamten hören Babyschreie aus einem Auto und befreien das verwaiste Kind! Das Auto sollte eigentlich in der Schrottpresse landen. - Ein Maskierter hat versucht, am hellichten Tag eine Frau zu vergewaltigen. Am Tatort finden die Beamten ein Foto des Opfers: Offenbar wurde sie gezielt attackiert.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1