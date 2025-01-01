Neuer Freund mit Tochter verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 122: Neuer Freund mit Tochter verschwunden
44 Min.Ab 12
Der Freund einer 33-Jährigen ist samt ihrer Tochter verschwunden. Seine Vergangenheit hat ihn eingeholt, weshalb er und die Sechsjährige nun in Gefahr sind. - Die Sängerin einer Hippie-Coverband ist beim Auftritt abgestürzt, weil jemand die Seile ihrer Schaukel manipuliert hat! War es ein Anschlag auf ihr Leben? - Eine Mutter hört Schreie ihres Sohnes im eigenen Haus. Vor Ort finden die Beamten einen halbnackten, niedergeschlagenen Mann.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
