Auf Streife
Folge 125: Kleiner Feuerteufel
45 Min.Ab 12
Die Beamten haben morgens einen Sechsjährigen im Park an einer brennenden Mülltonne aufgegriffen - in Begleitung eines dubiosen Fremden. Wo ist seine Mutter? - Auf der Wache beschäftigt die Beamten der Fall einer Lehrerin, die soeben verletzt und beraubt wurde. Die Tasche mit den Abschlussprüfungen ist weg - Eine verunfallte 17-Jährige aus Berlin ruft die Polizei auf den Plan. Sie scheint eine bewegte Vergangenheit zu haben und den Mann der Melderin zu kennen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1