Auf Streife
Folge 126: Die Frau ohne Gedächtnis
44 Min.Ab 12
Eine Verletzte ohne Gedächtnis streitet vor der Wache mit einem Taxifahrer, weil sie ihre Fahrt nicht bezahlt hat. Die Beamten müssen ihre Identität klären - Eine verkaterte und hochgradig allergische Frau wurde Opfer eines hinterlistigen Mehl-Angriffs. - Die Beamten werden zu einem Haus gerufen. Der angebliche Besitzer wimmelt die Polizisten ab, doch am Fenster sendet eine Frau Hilfesignale.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1