Gedanken eines KillersJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 127: Gedanken eines Killers
45 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Im Wald wird ein Mann mit einem Messer attackiert. Auf der Wache erscheint die Mutter seines Kumpels, die fürchtet, dass ihr Sohn eine Gewalttat geplant hat - Vor der Wache rennt ein taumelnder Mann beinahe vor den STW. Sein linkes Auge ist zugeschwollen und sein Gesicht mit Hämatomen übersät. Was ist ihm zugestoßen? - Eine Frau steht unter Schock, da sie ihre Schwester angefahren hat, als diese halbnackt aus ihrem Haus stürmte.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1