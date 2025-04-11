Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schutzgelderpresser schlagen zu!

SAT.1Staffel 13Folge 138vom 11.04.2025
Schutzgelderpresser schlagen zu!

Schutzgelderpresser schlagen zu!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 138: Schutzgelderpresser schlagen zu!

45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Baseballschläger und brennender Müllcontainer: Ein Restaurant liegt in der Hand von unbekannten Schutzgelderpressern. Was geschieht, wenn sie nicht bezahlen? - Zwei unterschiedliche Opfer melden Nacktfotos von sich auf einer dubiosen Internetseite. Wer ist der Leaker und wie ist er überhaupt an die Bilder gekommen? - Alarmierende SMS einer Elfjährigen führt deren Mutter zu einer beschrifteten Schaufel im Park. Soll sie dort graben? Ihre Tochter scheint in großer Gefahr zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen