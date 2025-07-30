Dubioser Knebelvertrag - Ehemann verschwunden!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 31: Dubioser Knebelvertrag - Ehemann verschwunden!
44 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Melissas Mann wurde von maskierten Männern verschleppt - und ein mysteriöser Vertrag lässt Schlimmes vermuten! Die Spur führt die Beamten in eine Lasertag-Halle. - Jemand hat die Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus zerstört! Will der Vermieter Mutter und Kind aus dem Haus ekeln? - Nadine widersetzt sich den Pfändungsmaßnahmen und behauptet, keine Schulden zu haben ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1