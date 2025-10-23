Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frauen nach Discobesuch verschleppt

SAT.1Staffel 13Folge 33vom 23.10.2025
Folge 33: Frauen nach Discobesuch verschleppt

44 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Ein Taxifahrer bringt eine traumatisierte Frau zur Wache. Sie wurde nach einem Disco-Besuch mit ihrer Freundin verschleppt! - Ein junger Mann erleidet auf der Wache plötzlich einen epileptischen Anfall und verletzt sich. Die Ursache führt die Beamten auf eine unglaubliche Spur! - Eine Frau erwischt einen Einbrecher auf frischer Tat und schlägt ihn nieder. Doch der vermeintliche Unbekannte war aus einem bestimmten Grund in ihrem Haus.

