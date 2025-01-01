Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sexuelle Übergriffe an der Grundschule

SAT.1Staffel 13Folge 35
Sexuelle Übergriffe an der Grundschule

Sexuelle Übergriffe an der GrundschuleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 35: Sexuelle Übergriffe an der Grundschule

45 Min.Ab 12

Ein Sportlehrer wird verprügelt, weil er sich an einem Mädchen vergriffen haben soll. Doch die Beamten hegen den Verdacht, dass die Beweise manipuliert wurden. - Eine Frau wird mit 20 Jahre alten Nacktfotos erpresst. Der Fotograf von damals beteuert seine Unschuld, doch wie ist der Erpresser dann an die Bilder gelangt? - Ein Gast steht in Verdacht, einen Wirt angegriffen zu haben, der ihm Hausverbot erteilt hat. Die Beamten ermitteln: Er kann es nicht allein gewesen sein.

