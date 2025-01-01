Sexuelle Übergriffe an der GrundschuleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 35: Sexuelle Übergriffe an der Grundschule
45 Min.Ab 12
Ein Sportlehrer wird verprügelt, weil er sich an einem Mädchen vergriffen haben soll. Doch die Beamten hegen den Verdacht, dass die Beweise manipuliert wurden. - Eine Frau wird mit 20 Jahre alten Nacktfotos erpresst. Der Fotograf von damals beteuert seine Unschuld, doch wie ist der Erpresser dann an die Bilder gelangt? - Ein Gast steht in Verdacht, einen Wirt angegriffen zu haben, der ihm Hausverbot erteilt hat. Die Beamten ermitteln: Er kann es nicht allein gewesen sein.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1