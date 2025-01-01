Auf Streife
Folge 41: Nur 60 Minuten
44 Min.Ab 12
"In einer Stunde bist du tot!": Baumschuler bricht nach Todesdrohung auf der Wache zusammen! Ein gefeuerter Angestellter rückt ins Visier der Beamten. - Eine 20-Jährige soll auf einer Studi-Party ein Handy geklaut haben, war jedoch nicht dort und ist keine Studentin mehr! Wer missbraucht ihren Namen? - Baby samt Babysitterin entführt! Nach einem Kinobesuch erlebt eine 33-jährige Mutter den blanken Horror im verwüsteten Eigenheim: Wo ist ihr Kind?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
