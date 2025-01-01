Auf Streife
Folge 46: Familie auf Todesliste?
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Einbrecher in die Flucht geschlagen wurde, entdecken die Beamten vor Ort eine Namensliste. Schweben die aufgelisteten Personen in Gefahr? - Der 35-jährige Ben wurde brutal zusammengeschlagen. Auf der Suche nach dem Täter ermitteln die Beamten, ob Ben wegen seiner Pansexualität angegriffen wurde. - Vera entdeckt das Auto ihres verreisten Freundes vor einem Laden und meldet es als gestohlen. Die Polizisten kommen dabei einem Geheimnis auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1