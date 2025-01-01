Auf Streife
Folge 47: Rache oder Selbstmord?
44 Min.Ab 12
Eine 22-Jährige wurde von einem falschen Gynäkologen dazu angehalten, sich die Brust abzutasten. Das Video ist nun online, und sie hat sich ein Gewehr besorgt! - Eine Schwangere sucht auf der Wache Schutz vor ihrem Ex-Freund, der in einen brutalen Raubüberfall verwickelt ist. Weiß sie, wo die verschwundene Beute ist? - Die Beamten finden eine Prostituierte bewusstlos vor ihrem Trailer und stoßen auf eine junge Frau, die ihren Verlobten sucht. War er der Freier?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1