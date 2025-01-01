Auf Streife
Folge 52: Beute alarmiert Einbrecher
45 Min.Ab 12
Schock-Video auf geklautem Laptop: In ihrem eigenen Bett wird eine schlafende Frau von einem Unbekanntem berührt! - Nach Persönlichkeitstest: Eine Mutter ist sich sicher, der Freund ihrer Tochter sei ein Psychopath! Nun ist die 22-Jährige verschwunden. - Fotos von toten Pferden auf Reiterhof verteilt! Die Drohungen eskalieren, als eine Reiterin verletzt wird - was steckt hinter den rufschädigenden Anschlägen?
