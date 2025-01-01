Beim Date mit Straftäterin verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 59: Beim Date mit Straftäterin verschwunden
45 Min.Ab 12
Beim Date mit Straftäterin verschwunden: Ein 38-Jähriger wird nach einem Date mit seiner aus der JVA entlassenen Brieffreundin vermisst. Ein verwüstetes Hotelzimmer lässt die Beamten vom Schlimmsten ausgehen! Was hat die verurteilte Straftäterin mit ihm vor oder hat seine Ex-Frau die Finger im Spiel? - Ein Geschäftsmann wurde von einem Objekt am Kopf getroffen! Wurde er gezielt attackiert?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1