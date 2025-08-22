Lebenszeichen einer TotenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 65: Lebenszeichen einer Toten
45 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12
Lebenszeichen einer Toten: Marion ist seit zehn Jahren verschwunden und wurde von ihrem Vater nun für tot erklärt. Ihre Freundin und Geschäftspartnerin wollte das aber nie wahrhaben. Und bei einem Einbruch finden die Beamten Hinweise, dass Marion tatsächlich noch leben könnte. - Alarmiert entdeckt eine Mutter hasserfüllte Briefe und Fotos ihrer vermissten Tochter. Ihre Augen zieren Löcher. Anfangs gehen die Beamten von Mobbing aus, doch der Teenager schwebt in großer Gefahr.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1