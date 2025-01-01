Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet?

SAT.1Staffel 13Folge 67
Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet?

Folge 67: Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet?

45 Min.Ab 12

Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet? Kann es wirklich sein, dass eine hinterrücks niedergeschlagene Frau ihren orientierungslosen Verlobten im Park gesehen hat, der nach seinem Junggesellenabschied vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist? Im Laufe der Ermittlungen tun sich unmenschliche Abgründe auf. - Im qualmenden Auto einer Friseurmeisterin werden kaputte Haarspraydosen gefunden. Ausströmendes Gas hätte fast zur Explosion geführt! War es ein Mordanschlag?

