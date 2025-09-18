Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 68vom 18.09.2025
45 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

Der besorgniserregende Vlog einer Mutter lässt bei den Beamten alle Alarmglocken läuten. Schnell wird klar, es geht um Leben oder Tod! - Zu ihrer multikulturellen Hochzeit haben Ayla und Hektor wertvollen Goldschmuck geschenkt bekommen, der gestohlen wurde. Etwa von der eigenen Schwiegermutter? - Anna hat die Polizei alarmiert, weil sie in ihrem Haus einen Eindringling vermutet. Kurioserweise parkt in der Einfahrt das Auto einer 75-jährigen Berlinerin.

