Selbstjustiz in der NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 69: Selbstjustiz in der Nachbarschaft
45 Min.Ab 12
Übergriffe in der Nachbarschaft auf minderjährige Mädchen: Ein junger Mann ist verschwunden und in seiner Wohnung wurde eine brutale Botschaft hinterlassen. - Eine Frau bringt ihren Vater auf die Wache. Der Mann zeigt Anzeichen schwerer Misshandlungen. Doch der Verletzte schweigt beharrlich. - Eine Todesanzeige in der Zeitung kündigt den baldigen Tod eines Mannes an, der kurz darauf zusammenbricht. Wer hat es auf sein Leben abgesehen?
