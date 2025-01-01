Auf Streife
Folge 78: Unfallopfer mit Geheimnis
45 Min.Ab 12
Eine 28-Jährige wird von ihrer Mutter als vermisst gemeldet und von ihrem Mitbewohner des Diebstahls bezichtigt. Dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. - Brutaler Rosenkrieg-Showdown: Ein Malermeister wird von Rasierklingen in der Waschmaschine schwer verletzt. Steckt seine Noch-Ehefrau hinter der Aktion? - Influencer-Beef zwischen Plus-Size-Model und Sportskanone mündet in Zusammenbruch. Hat die Dicken-Hasserin ihrer Kontrahentin was in den Sport-Drink gemischt?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1