Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nach Schönheits-OP verschwunden!

SAT.1Staffel 13Folge 82vom 25.09.2025
Nach Schönheits-OP verschwunden!

Nach Schönheits-OP verschwunden!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 82: Nach Schönheits-OP verschwunden!

45 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12

Ein Mann ist nach einer Schönheits-OP spurlos verschwunden. Laut seiner Lebensgefährtin befindet er sich in einer Lebenskrise. Doch warum ist er nicht auffindbar? - Seit Wochen wird das Haus eines Lehrers terrorisiert. Heute flog ein Stein durchs Fenster, woraufhin seine Tochter die Anschlagsserie bei der Polizei meldet. - Eine halbnackte Frau wird bewusstlos vor einem Hotel aufgefunden, sie ist aus einem der Fenster gestürzt. Die Beamten ermitteln: Unfall oder Vorsatz?

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen