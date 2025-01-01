Onkel von Polizist Stephan Sindera entführtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 85: Onkel von Polizist Stephan Sindera entführt
45 Min.Ab 12
Als Stefan Sinderas Onkel entführt und dessen Foodtruck überfallen wird, arbeiten die Beamten auf Hochtouren, um herauszufinden, was geschehen ist. Mehrere Hinweise bringen sie auf die Spur eines zwielichtigen Mannes und dessen Gang. - Ein Mann hat die Befürchtung, dass es sich bei der neuen Freundin seines Kumpels um eine Betrügerin handelt. Hat die Dame wirklich etwas zu verheimlichen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1