Auf Streife
Folge 89: Tierquälerei auf Bauernhof?
44 Min.Ab 12
Durch ein krankes Hündchen, dessen Besitzerin verschwunden ist, ermitteln die Beamten entsetzliche Machenschaften, die auf einem Bauernhof stattfinden. - Während sich Möchtegern-Model Cleo auf dem Wacheparkplatz im knappen Polizeikostüm vor einem STW räkelt, erhält sie per Social-Media eine Morddrohung. - Die Beamten wurden wegen Streitigkeiten zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Vor Ort werden sie sogleich mit keifenden Menschen und Ungereimtheiten konfrontiert.
Auf Streife
