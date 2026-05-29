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Außer Kontrolle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 05.06.2026
Außer Kontrolle: Der Untergang der Titanic

Außer Kontrolle: Der Untergang der TitanicJetzt kostenlos streamen

Außer Kontrolle

Folge 3: Außer Kontrolle: Der Untergang der Titanic

53 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Ihre Erbauer bezeichnen sie als "unsinkbar", doch die Titanic ereilt ein trauriges Schicksal. Im April 1912 rammt der Stahlgigant einen Eisberg und zieht etwa 1.500 Menschen in den kalten nassen Tod.

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