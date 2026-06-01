Außer Kontrolle: Das Schicksal der KurskJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 7: Außer Kontrolle: Das Schicksal der Kursk
52 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Im August 2008 sinkt das russische Atom-U-Boot Kursk mit seiner 118-köpfigen Besatzung. Was löste die Explosionen an Bord aus, die den Untergang verursachten?
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Außer Kontrolle
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution