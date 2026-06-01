Außer Kontrolle: Notre-Dame in FlammenJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 5: Außer Kontrolle: Notre-Dame in Flammen
51 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Im April 2019 blicken die Einwohner von Paris fassungslos auf die Kathedrale Notre-Dame, die in Flammen steht. Die ganze Welt leidet mit. Wie kam es dazu, dass sich das Feuer so rasend schnell ausbreiten konnte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Außer Kontrolle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution