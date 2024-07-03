Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Unter Strom

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 14vom 03.07.2024
Unter Strom

Unter StromJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 14: Unter Strom

44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12

Die "Dust Devils" werden zunehmend nervöser, denn die Stromversorgung ihrer Goldwaschanlage bricht immer wieder zusammen. Unterdessen ärgern sich die "Victoria Diggers", da sie nur kleine Goldpartikel ausgraben, die ihre Kosten nicht decken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen