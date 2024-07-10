Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 18vom 10.07.2024
44 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12

Wer hat sich an dem Trailer der "Dust Devils" zu schaffen gemacht? Die Männer unterbrechen die Arbeit, um den Dieb zu stellen. Indes ist Russell davon überzeugt, dass unter Shanes Wohnwagen eine Lagerstätte schlummert. Liegt dort wirklich ein großer Schatz?

Kabel Eins Doku
