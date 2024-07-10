Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 16: Stürmische Zeiten
44 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Ein schwerer Sturm zwingt die "Dust Devils" zu einem zweitägigen Arbeitsstopp und den "Victoria Diggers" ist es noch immer nicht gestattet, auf ihrem eigenen Claim nach Gold zu suchen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.